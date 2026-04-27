Ören Plajı'nda yaklaşık 50 yıl önce inşa edilen 600'lük kanalizasyon hattında meydana gelen çökme sonrası, hattın yenilenmesi çalışmalarınada başlandı. Mevcut hatta herhangi bir müdahalede bulunulmadan, hattın yanına yeni bir kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Bu sayede çalışmalar süresince atık su karışımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 3 metre aşağıda bulunan ve kumsal zemin yapısına sahip bölgede, son yağışlarla birlikte yer altı su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kazı çalışmalarının sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için drenaj pompalarıyla su tahliyesi yapılıyor. BASKİ ekipleri, altyapının daha sağlam, güvenli ve uzun ömürlü hale getirilmesi amacıyla bölgede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

