Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 7 yıl önce başlatılan Sübeylidire Gece Güreşlerinin devam edeceği açıklandı. Güreş takviminin bayram sonrası belli olacağını anlatan Sübeylidere muhtarı Mustafa Demir, güreş geleneğini yaşatacaklarını söyledi.
Burhaniye’de yaklaşık 7 yıldan beri Ramazan ayında yapılan Sübeylidere Gece Güreşleri bu yıl ilk kez Ramazan dışında yapılacak. Sübeylidire güreşlerinin yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Mahalle Muhtarı Mustafa Demir, “Güreşlerimizi 7 yıldan beri Ramazan ayı içinde yaptık. Ancak, mevsim itibarıyla bundan sonra bayram sonrası yapacağız. Bu sene nisan veya mayıs ayında düşünüyoruz. Güreşlerimiz tanındı ve sevildi. Bu geleneği yaşatmaya kararlıyız” dedi.
Kaynak: iha