Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden yeniden belediye başkanlığına aday olan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin gençlerle buluştu.

Ayvalık Belediyesi’ne ait Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde, deniz kıyısındaki çimlerde gençlerle sohbet eden Başkan Ergin, gençlerin taleplerini dinledi ve çözüm önerilerini onlarla paylaştı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’i kalabalık bir genç topluluğu karşısında gerçekleştirdiği keyifli sohbet toplantısında; zarif eşi Canan Ergin ile kızı Nazan Ergin de yalnız bırakmadı.

"Gençlerle Date” ismini verdiği toplantıda, güneşli bir havada gençlerle kahve ve çay içerek sımsıcak bir sohbet gerçekleştiren Başkan Ergin, ilçede gençlere yönelik hayata geçirmek istediği projelerini paylaştı.

Ayvalık’ın geleceği olan gençlerin fikirlerinin kendisi için son derece önemli olduğunu vurgulayan Mesut Ergin, gençlerin eğitimleri, yeni iş sahalarının açılması, sosyo-kültürel etkinlikleri için imkânların oluşturulması ve sportif alanlarda yer alabilmeleri için gerçekleştirdiği ve hayata geçireceği çalışmaları dile getirdi.

31 Mart yerel seçimlerinde görevine devam etmesi halinde; gençlerle sohbet ettiği Kırlangıç Yaşam Merkezi’nin deniz kıyısını, Armutçuk Sahil düzenlemesi projesine dahil ederek, gençler için çok güzel bir alanı oluşturacaklarını kaydeden Mesut Ergin, “Gençlerimize yönelik gerçekleştireceğimiz projelerimizden biri, Ayvalık’ımıza milli yüzücüler çıkaracak yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve spor tesisini kavuşturmaktır. İlçemizde eğitim gören öğrencilerimizin rahat şartlarda okul ödevlerini yapabilecekleri ve konforlu imkanlarda konaklayabilecekleri öğrenci yurdunu da hizmete sokmak en büyük hedefimizdir. Köylerimizdeki gençlerimizin spor imkanlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla da, her köyümüze bir halı saha yaparak, köylerdeki gençlerimize bu anlamda destek vermeyi planlıyoruz. Sanat ve Tekonoloji Köyü haline dönüşen Küçükköy’e çocuk alanları ve sosyal alanları oluşturarak, yarının gençlerini yaşam alanlarıyla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Okulların yoğun olduğu bölgede öğrencilere ücretsiz öğle yemeği desteği vereceklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, aynı bölgede bir üst geçit yaparak, öğrencilerin okullarına daha rahat ve güvenle ulaşabilmelerinin yanı sıra Küçükköy çatısındaki Gelinkaya Mevkiinde dolgu alan projesiyle, bu oluşturulacak alana sosyal yaşam ve gençlerin son dönemlerde yoğun ilgi gösterdikleri su sporları yapabilecekleri şartlara kavuşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Ayvalık’taki tüm spor dallarında çalışmaların rahatlıkla sürdürülebilmesi için kapsamlı spor tesislerini hizmete sokacaklarını aktaran Başkan Ergin, Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde; engelli gençlerin istihdam edileceği engelsiz kafe, karikatür evi, ilçeye dair kitapların yer alacağı Ayvalık Kitapçısının yer alacağını söyledi.

“Gençler için önceliğimiz istihdam alanlarını genişletebilecek projeleri hayata geçirebilmektir”

Yeni dönemde; Gastronomi Turizm Atölyesi oluşturarak gençlere istihdam alanı oluşturabilmeye çalışacaklarını anlatan Mesut Ergin, “Tabi Altınova’da yakın zamanda temelini atmayı planladığımız Organize Sanayi Bölgesi’nde de yüzlerce genç kardeşimizin istihdam edilebilmesi için de çabalarımız sürecek” dedi.

Üniversite eğitimini gören gençlerin, eğitimlerini tamamladıktan sonra iş kaygıları nedeniyle Ayvalık’a dönmek istemediklerini ve sadece bu yüzden geleceklerine ait planlarını ilçe dışındaki kentlerde şekillendirmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bu yüzden de Ayvalık’ımızda hem beyin göçü veriyoruz. Hem de yerleşik genç nüfusumuzun sayısı her geçen gün azalıyor. Oysa biz Ayvalık’ın geleceğini genç bireylerimizle birlikte planlayacağız. Bu yüzden de gençlerimiz için Ayvalık’taki sosyo-ekonomik şartları iyileştirebilecek, yeni istihdam alanlarının yelpazesini genişletebilmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız Allah nasip ederse, önümüzdeki süreçte de devam edecektir” diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gençlerle buluşması sırasında, onlarla hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi.