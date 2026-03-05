Burhaniye ilçesinde, İlk Ortaokul Erasmus+ KA210 Projesini Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu gerçekleştirdi. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu ortaklığında ' Dijital Çağda İklim Değişikliği ile Mücadele için Ekolojik Dijital Çözümler başlıklı Erasmus+ KA210 projesi kabul edildi.

İngilizce Öğretmeni Demet Deniz Konuksever koordinatörlüğünde ve İngilizce Öğretmeni Ayşe Ersarı'nın katılımıyla yürütülen proje; İspanya'dan IES A Sangria ve Kuzey Makedonya'dan Dame Gruev Okulu ortaklığında gerçekleştirilmektedir. 23-27 Şubat tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilen ilk hareketlilikte Burhaniyeli öğrenciler, iklim değişikliğinde sürdürülebilirliği hedefleyen etkinliklere katılmış; ülkeyi, Burhaniye'yi ve okullarını uluslararası platformda başarıyla tanıttıkları açıklandı. Projenin diğer hareketliliklerinin 20-24 Nisan tarihlerinde Kuzey Makedonya'da ve 18-22 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlandığı açıklandı. Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Bu proje ile ilçemizde Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu, Erasmus+ KA210 projesi yürüten ilk ortaokul olma özelliğini taşımaktadır. Emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, çalışmanın eğitim camiamıza hayırlı olmasını dileriz' sözlerine yer verildi.