Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybederken, 2 jandarma da ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan jandarmalardan biri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Yerlikaya “

Bursa-Osmangazi ilçesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde, duruşma esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda mahkeme salonundaki devriye personelinden Bursa İl J.K.lığı emrinde görevli Uzman Erbaş Nurettin YAŞAR ağır yaralanmıştı.

Kahramanımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef bugün şehit oldu.

Çok üzgünüz...

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehidimizin makamı âli olsun.” ifadelerini kullandı.



