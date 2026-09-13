Otoyol kontrol noktasında denetim icra eden ekipler, şüphe üzerine iki aracı durdurarak arama yaptı.

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Yapılan kontrollerde, mevzuata aykırı biçimde ve resmi nakil belgesi ibraz edilmeksizin taşınan tonlarca kaçak su ürünü tespit edildi.

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Ekipler tarafından el konulan yaklaşık 8 tonluk midye imha edilirken, sevkiyatı gerçekleştiren iki aracın şoförüne idari para cezası uygulandı.

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Uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan yetkililer, "Toplum sağlığının muhafaza edilmesi ve su ürünlerinin yasal standartlara uygun taşınması amacıyla kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA