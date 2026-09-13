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Uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan yetkililer, "Toplum sağlığının muhafaza edilmesi ve su ürünlerinin yasal standartlara uygun taşınması amacıyla kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Ekipler tarafından el konulan yaklaşık 8 tonluk midye imha edilirken, sevkiyatı gerçekleştiren iki aracın şoförüne idari para cezası uygulandı.

Yapılan kontrollerde, mevzuata aykırı biçimde ve resmi nakil belgesi ibraz edilmeksizin taşınan tonlarca kaçak su ürünü tespit edildi.

Otoyol kontrol noktasında denetim icra eden ekipler, şüphe üzerine iki aracı durdurarak arama yaptı.

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