Son zamanlarda artan çocuk dilencilerin durumu, toplumun büyük bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda. Sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan çarpıcı görüntüler ve hikayeler, çocukların zorla dilencilik faaliyetlerine sürüklendiğini gözler önüne seriyor. Gazetemizin sosyal medya hesabından Bursa’nın altgeçitlerinde gördüğü bu acı görüntüleri paylaşan vatandaşımız hem denetim anlamında hem de bu tür çocukların devlet koruması altına alınması noktasında gerekli çalışmaların yapılmasını istiyor.

Giderek artan sayıda çocuğun dilencilik faaliyetlerine sürüklendiği bu çarpıcı durum, toplumsal bir vebanın işareti olarak kabul edilmelidir. Çocukların masumiyeti ve geleceği, toplumun temel değerleri arasında yer alırken, onların böyle bir istismara maruz kalmaları kabul edilemez bir durumdur.

Yetkililerin, bu acil soruna yönelik ciddi ve etkili adımlar atmaları gerekmektedir. Çocukların eğitim hakkı, sağlık hizmetleri ve güvende yaşama hakkı gibi temel haklarına saygı gösterilmesi gerektiği açıktır. Aynı zamanda, dilencilik yaptırılan çocukların ailelerinin ve arka planlarının da incelenerek, sorunun kök nedenlerine yönelik tedbirler alınması önemlidir.

Toplumun sesini duyurmak isteyen görüntüleri gazetemizi takip eden bir vatandaşımız göndermiştir. Görüntünün serzenişi, sadece bireysel bir rahatsızlığı değil, tüm bir toplumun vicdanını yansıtmaktadır.

Çocukların geleceği için, adil, eğitimli ve sağlıklı bir yaşamın haklarına saygı gösterilmesi en büyük önceliktir. Biz de tekrarlıyoruz. Zorla dilendirilen çocuklarımızı biz görüyoruz da devlet görmüyor mu?