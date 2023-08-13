Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan yeni yollar açarken, diğer taraftan da mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında Bursa – Ankara yolunu da etap etap yeniliyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfalt yenileme çalışmalarına hız verdi.

İlçe ve kent merkezlerindeki ana arterlerde trafiğin kesintiye uğramaması için çalışmalar gece boyu sürdürülüyor. Bu kapsamda doğu-batı aksında Bursa trafiğinin can damarı olan Bursa-Ankara karayolunun asfaltı da gece boyu devam eden çalışmalarla etap etap yenileniyor.

Daha önce Ankara gidiş istikametinde Yüksek İhtisas Kavşağı ile Mimar Sinan Kavşağı ve Otosansit ile Gürsu Kavşakları arasını yenileyen ekipler, geliş istikametindeki çalışmalara da Yüksek İhtisas Kavşağı ile Mimar Sinan Kavşağı arasından başladı.

Cuma gece saatler 23.59'u gösterdiğinde yolun trafiğe kapatılmasıyla başlayan çalışmada hat üzerinde freze çalışması gerçekleştirildi.

Trafiğin aksamaması için Cumartesi sabahı ulaşıma açılan yolda asfaltlama çalışmalarına ise Cumartesi gece yarısından sonra başlandı. Adeta zamanla yarışın yaşandığı çalışmada asfalt dökme makineleri, silindirler ve saha personellerinin hummalı çalışması ile yol pazar sabahının ilk saatlerinde ulaşıma açıldı.

Çalışma kapsamında yolun Yüksek İhtisas Kavşağı ile Mimar Sinan Kavşağı arasındaki 800 metre uzunluğundaki bölümü, 1600 ton asfalt kaplama ile daha konforlu hale getirildi.

SICAK ASFALTTA SOĞUK İKRAM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da gece yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gazali Şen'den çalışma hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, canla başla çalışan saha personeline de dondurma ve baklava ikram etti. Mevcut yolları sağlamlaştırmak için yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, yılın ilk 7 ayında 17 ilçede 280 bin ton sıcak asfalt kaplama yaptıklarını söyledi.

Sadece Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve Gürsu’da son yapılan çalışmalarda 32 kilometrelik güzergâhta 43 bin ton sıcak asfalt kullanıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlamak önceliklerimiz arasında. İşte bu çalışmalarımız kapsamında Bursa- Ankara yolunu etap etap yeniliyoruz. Ana arterlerde trafiği aksatmamak için ekiplerimiz mesailerini gece yapıyorlar. Ankara gidiş istikametinde Yüksek İhtisas ve Mimar Sinan Kavşakları arası ile Otosansit ve Gürsu Kavşakları arasını yeniledik. Şimdi de yolun geliş istikametindeki çalışmalarımız için mesai yapıyoruz. Şehrimizin daha modern, daha güzel ve daha yaşanabilir olması adına çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.