Uzun yıllar boyunca Boks branşında ülkemizi başarıyla temsil eden ve Avrupa üçüncülüğü elde eden Vahdettin İşsever’in vefat haberini, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda duyurdu.

Yapılan paylaşımda "Boks antrenörümüz Vahdettin İşsever’i geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vahdettin İşsever'e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.