Dilan Polat, eşi Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da dahil olduğu 28 sanığın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ile şans oyunları düzenlenmesine dair kanuna muhalefet" suçlarıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı. Duruşma, Kartal’daki Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılırken, sanık Dilan Polat duruşmaya katılmadı. Eşi Engin Polat, muhasebeci Ahmet Gün, baba Sezgin Polat ve "kara kutu" olarak bilinen Mustafa Özalp ise mahkemeye katıldı.

Polatlar davasında ‘gizli tanık’ krizi

Davayı izleyen gazeteci Emrullah Erdinç, mahkeme ile ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi paylaştı. Erdinç, “Polatlar davasında bugün gizli tanığın dinlenmesi planlanıyordu. Ancak gizli tanığın Bakırköy Adliyesi’nde dinleneceğine dair bilginin UYAP sistemine yüklenmesi ve bu bilginin avukatlar tarafından görülmesi, kimliğinin deşifre olma riskini doğurdu. Bu nedenle mahkeme, gizli tanığın bugünkü duruşmada dinlenmemesine karar verdi. Dilan Polat ve Sıla Doğu bugünkü duruşmaya katılmadı” dedi.

Davada, önceki duruşmada dinlenen tanık Aygün Yıldırım, teknik aksaklık nedeniyle yeniden duruşma salonuna getirilerek ifade verdi. Yıldırım, başka bir dosyadan tutuklu olduğu için daha önceki kayıtta yaşanan sorun nedeniyle tekrar dinlendi.

Engin Polat ise sanık kürsüsüne çıkarak taleplerini dile getirdi. Polat, “Onlarca şubemiz kapandı, insanlar batıyor, bu vebal ağır. Kayyumluk kalsın, şirketlerimizi geri almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

İstanbul merkezli olarak 6 ilde, 1 Kasım 2023 ve sonrasındaki operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma sürecinde, Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanırken, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına karar vermişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti. 6 Eylül tarihindeki duruşmada da Engin Polat ve tutuklu 3 sanık tahliye edilmişti.