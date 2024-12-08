Nesine 3. Lig 1. Grup’ta namağlup lider konumda bulunan Bursaspor, 14. hafta mücadelesinde Bornova 1877’ye konuk oldu. Maç, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynandı.

Bursaspor, ligde oynadığı 13 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 35 puan topladı ve en yakın rakibi Karşıyaka’nın 9 puan önünde liderlik koltuğunda yer aldı.

BURSASPOR: 1 Anıl Atağ, 7 Hamza Gür, 27 Mehmet Yiğit, 5 Taha Can Velioğlu, 20 Bilal Güney, 35 Musa Çağıran, 15 Yiğitali Bayrak, 9 Ahmet İlhan Özek, 89 Mehmet Çetin, 11 İlhan Depe, 19 Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Pablo Martin Batalla

BORNOVA 1877: 99 Bartu Kaya, 45 Emirhan Ünlü, 22 Sabahattin Destici, 6 Batuhan Altın, 34 Mustafa Hakkı Peker, 35 Fırat İnal, 48 Arda Furkan Abbak, 4 Yunus Emre Korkmaz, 9 Yavuz Selim Acartürk, 11 Yılmaz Can Taşkıran, 77 Utkan Gökçen

Teknik Direktör: Ercan Kılıç

Dakika 9: Bornova FK, penaltı kazandı. Sebahattin'e yapılan faul sonrası hakem penaltıyı verdi.

Dakika 10: Sebahattin'in penaltı atışını gole çevirmesiyle Bornova FK 1-0 öne geçti.

Dakika 16: Bursaspor'dan Musa Çağıran sarı kart gördü.

Dakika 23: Bursaspor, İlhan Depe'nin sağ kanattan yaptığı ortayı Musa Çağıran'ın kafa golüyle değerlendirdi ve skoru 1-1 yaptı.

Dakika 33: Furkan Saki, Mehmet Yiğit'in yerine oyuna dahil oldu.

Dakika 39: Bursaspor, Ahmet İlhan Özek'in golüyle öne geçti. 1-2

Dakika 45: Bursaspor, ikinci yarıya Mehmet Çetin'in yerine Sedat Cengiz'i oyuna dahil ederek başladı.

Dakika 49: Bursaspor, İlhan Depe'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. 1-3

Dakika 53: Bursaspor, Mücahit Can Akçay'ın kafa golüyle farkı üçe çıkardı. 1-4

Dakika 64: Bursaspor'da oyuncu değişikliği. İlhan Depe yerine Bora Yılmaz oyuna dahil oldu.

Dakika 74: Yiğit Ali Bayrak ve Mücahit Can Akçay çıkarken, Barış Dalkıran ve Tahir Babaoğlu oyuna dahil oldu.

Dakika 76: Bursaspor Ahmet İlhan Özek’in golüyle farkı 4’e çıkardı.

Dakika 80: Bora Yılmaz’ın golüyle Bursaspor gol oldu yağdı.

Dakika 90+2'de Tahir Babaoğlu Bursa'yı 7-1 öne geçirdi.

MAÇ SONA ERDİ.