Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya kanallarında bir duyuru yayımlayarak, üst düzey bürokratların adını kullanarak para veya başka taleplerde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, bu tür dolandırıcılık girişimlerinin artış gösterdiği belirtilirken, vatandaşların bu tür talepler karşısında temkinli olmaları ve resmi kanallar dışındaki hiçbir isteğe itibar etmemeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada " Değerli Bursalılar, Son zamanlarda kimliği belirsiz bazı şahısların, telefon veya diğer iletişim araçlarıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız, Genel Sekreterimiz ve üst düzey bürokratlarımızın isimlerini kullanarak para, iş desteği veya farklı taleplerde bulunduğu bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Bu tür durumlara karşı dikkatli olmanızı rica ediyoruz. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen derhal emniyet birimleriyle iletişime geçiniz." denildi.