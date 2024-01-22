Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi'nin imza töreni, Merinos AKKM Fuaye Alanı'nda düzenlendi. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Yavuz ile AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da katıldı.

Başkan Aktaş, imza töreninde yaptığı açıklamada, gerçekleşen toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller ile çalışanlara yüzde 70 ile yüzde 88 arasında ücret artışı yapılacağını belirtti. Aktaş, bu anlaşmanın hem işçilerin refahını artırmayı hedeflediğini hem de şehre daha etkin hizmet sunmayı amaçladığını vurguladı.