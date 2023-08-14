Bursa Büyükşehir Belediyesporlu yüzücü Özgür Yonca katıldığı 2 organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya kazanmayı başardı.

4-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Arena Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakasında Bursa Büyükşehir Belediyesporlu yüzücü, 200 metre sırtüstünde 2:08.03’lük derecesiyle Türkiye şampiyonu olurken, 100 metre sırtüstünde 59.60’lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Özgür Yonca, aynı organizasyonda 200 metre serbestte ise 1:55.41’lik derecesiyle Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Başarılı sporcu, Türkiye Şampiyonası’nı 3 madalyayla tamamlarken, 10-11 Ağustos tarihlerinde Kınalıada’da Mehmet Meriç anısına düzenlenen 36. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası’nda rekor kırarak altın madalyaya ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Özgür Yonca, Bulgaristan, KKTC ve Türkiye’den toplam 33 takım ve 201 yüzücünün yarıştığı müsabakalarda 16 yaş grubunun en başarılı sporcusu olarak birincilik kürsüsüne çıkarken, 16 yaş 400 metre serbest stilde 4:02.36’lık derecesiyle şampiyona rekorunun sahibi oldu.