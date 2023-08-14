İnegöl'de genci kanlar içinde bıraktılar

Yeniceköy mahallesinde meydana gelen olayda bir genç, tartıştığı şahıslar tarafından darp edilerek hastanelik oldu.

Olay Yeniceköy mahallesindeki gölet mevkiinde meydana geldi. Eren K.(21), henüz isimleri belirlenemeyen şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Eren K., şahıslar tarafından darp edildi. Kanlar içinde kalan gençli, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri şüphelileri arıyor.