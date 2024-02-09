Enver Fatih Karakoç'un vefat haberini, sosyal medya hesabı üzerinden çocukları duyurdu.

Merhum Karakoç'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı babamız Enver Karakoç hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bugün Mihraplo Camiinde Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılınacaktır. Odunluk kabristanına defnedilecektir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun." ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN AKTAŞ: MEKANI CENNET MAKAMI ALİ OLSUN

Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Alinur Aktaş şu ifadelere yer verdi:

"Değerli öğretmenim, Bursa Büyükşehir Daire Başkanlarımızdan Enver Fatih Karakoç’un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun."