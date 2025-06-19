Meclis Salonu'nda toplanan üyeler, gündemde yer alan pek çok önemli başlığı ele alacak.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen oturumda, imar komisyonu raporlarından ulaşım düzenlemelerine kadar birçok önemli konular yer alacak.

BUSKİ ZAMMINA RET

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin BUSKİ’ye ilişkin olağanüstü toplantısında, su tarifelerine yönelik hazırlanan zam önerisi görüşüldü. Ancak teklif, AK Parti, MHP ve BBP gruplarının çoğunluk oylarıyla reddedildi. Bu gelişme üzerine zam düzenlemesi meclis tarafından kabul görmedi. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise konunun önümüzdeki Salı günü yeniden meclis gündemine taşınacağını açıkladı.

BUSKİ’NİN MALİ SORUNLARI VE ZAM İHTİYACI

Başkan Mustafa Bozbey, teklifi savunarak geçmişte yapılan hatalı ihalelerin BUSKİ'nin mali durumunu zorladığını belirtti. Bozbey, BUSKİ'nin içinde bulunduğu durumun ciddi olduğunu ifade ederek, kurumun borcunun arttığını, belediyenin ise borcunun azaldığını vurguladı. Kur artışları, enerji ve doğalgaz maliyetlerinin kendilerinden kaynaklanmadığını, enflasyonun da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Kuraklıkla mücadele kapsamında kuyular açılması gerektiğini ve bunun da ekstra maliyet getirdiğini dile getiren Bozbey, Sayıştay denetimi sırasında zam talebinin mecliste reddedildiğinin belirtileceğini ifade etti. Ayrıca, ilçelerde bekleyen arıtma tesisi yatırımlarının bulunduğunu ve BUSKİ’nin hizmetlerini sürdürebilmesi için zam yapılmasının gerekli olduğunu aktardı.

AK PARTi OLARAK KATILMAYACAĞIZ

Zam önerisi, CHP grubunun olumlu oylarına rağmen, AK Parti, MHP ve BBP'nin çoğunluk oyuyla meclisten geçmedi. Teklif, oy çokluğuyla reddedildi. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, teklifin 25 Haziran Salı günü yeniden meclis gündemine geleceğini açıkladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise zam kararının kamuoyunda büyük tepki yaratacağını belirterek, "Sayıştay tehdidi bizi yıldırmaz. Salı günü yapılacak toplantıya AK Parti olarak katılmayacağız" ifadelerini kullandı.

BBP’DEN İŞTEN ÇIKARMALARA TEPKİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Grup Sözcüsü Haldun Filizli, açıklamalarda bulundu. Filiz, 31 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan Bursa Büyükşehir Belediyesi personellerine değinerek, söz konusu tablonun son derece olumsuz olduğunu kaydetti. Yapılan işten çıkarmaların haksız olduğunu vurgulayan Filizli, "Mahkeme kararlarıyla, personellerin tek tek işe iadelerine karar verilmeye başlanmıştır. Söz konusu mahkeme kararlarına eğer uyulmayıp personeller işlerine başlatılmazsa; boşa geçen süre, ücreti işe başlatmama tazminatı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer alacak

kalemleriyle birlikte belediyemiz büyük bir yük altına girmiş olacaktır. İşe tekrar başlatıldıkları takdirde, yine belediyemiz mali bir yükün altına girmiş olacaktır. 31 Mart 2024 tarihinden sonra alınan işten çıkarma kararları ne kadar hatalı olduğunuzu ve Bursa Büyükşehir Belediyemize ne kadar mali güç verildiğini ortaya koymaktadır." dedi.

MHP’DEN DEMİRTAŞ-ÇALI PROJESİNE VURGU VE DESTEK MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Sözcüsü İsmail Şenol ise, kentteki ulaşım sorunlarını çözmeye yönelik önemli bir proje olduğunu ifade ettiği Demirtaş - Çalı Projesinden bahsetti. Bu projeyi gündeme getiren ilk parti olduklarıni dolayısıyla söz konusu projenin ilk kez kamuoyuyla paylaşılmadığını belirti. Ulaşım yükünü hafifletecek her adımı destek vermeye hazır olduklarını paylaşan Şenol, "Bugün, bizler projenin hayata geçirilmesinden elbette memnuniyet duyarız. Kentimizin menfaati için hangi siyasi partiden gelirse gelsin iyi fikirlere sahip çıkmak gerektiğine inanıyorum ancak bu sahiplenme siyasi nezaket çerçevesinde fikrin ilk sahiplerine atıf yapılarak yapılmalıdır. Zira biz projelerin yarışı hizmetleri konuşuldu. Asıl teslim edildiği bir şehir, siyasi kültürden geldi. Bu vesileyle Demirtaş'ın ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi tarafından gündeme getirildiğini, bu fikrin temelini partimiz, partimizin geçmiş dönemindeki ulaşım vizyonuna dayandığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu projeyi gündeme taşıdığımız gibi yapıcı katkılarımızın süreceğini ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

AK PARTİ’DEN İSRAİL’İN SALDIRILARINA SERT TEPKİ

AK Parti grubu adına söz alan Fuat Alparslan, sözlerine İsrail'in İran'a yönelik yaptığı saldırıları kınayarak başladı. Bu saldırının ülkenin onuruna yönelik yapılmış açık bir ihlal olduğunu belirten Alparslan, uluslararası hukuku hiçe sayan tehlikeli girişimler olduğuna dikkat çekti. Alparslan, "Uluslararası toplum artık bu insanlık suçlarına sessiz kalmamalı; standartları bir kenara bırakarak adaletin, barışın, toplumsal onurunun yanında net bir şekilde durmalıdır." dedi.

Sözcü Alparslan, mecliste AK Parti grubuna yönelik "kışkırtıcı" müdahaleler yapıldığını iddia ederek, tepki gösterdi. "Grubumuza karşı tahrik edici söylemler varsa, burada da bizim cevap hakkının elimizde olduğunu da bilmenizi isterim." diyen Alparslan, parti grubu olarak uzlaşmadan yana bir anlayış benimsediklerini ancak kışkırtıcı ithamlar olması hâlinde kayıtsız kalmayacaklarını kaydetti. Grup meclis üyelerinin söz almasının en doğal hakları olduğunu savunan Alparslan, "Grup sözcüsü olarak eğer burada cevap hakkı verilmeyecek ise ya da sözümüz kesilecek ise bu konuda çözüme varamayız. Bu konuda da sizlerin belediye başkanı olarak bu hassasiyeti göstereceğinize de canı gönülden inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatını rahmetle anarak sözlerine başladı. Akbulut, ekonomik ve sosyal alanda yaşanan zorluklara dikkat çekti; kira krizinden emeklilerin geçim sıkıntılarına, Gazze’de yaşanan insani dramdan muhalefete yönelik yargı süreçlerine kadar çeşitli konulara değindi. Bursaspor’un şampiyonluğunu kutlayan Akbulut, şehirde kültür ve sanat alanında gerçekleştirilen başarılı çalışmaları da paylaştı. İznik Türküsü konserine halkı davet eden Akbulut, belediyenin sosyal yardımlarını anlattı ve emeklilerin ekonomik sıkıntılarına vurgu yaptı. Emekli maaşlarının gıda harcamalarının yarısını bile karşılamadığını belirten Akbulut, bunun Cumhuriyet’in sosyal adalet anlayışıyla uyuşmadığını ifade etti. Gazze’deki soykırıma da değinen Akbulut, Türkiye’nin bu konuda daha etkin diplomatik adımlar atması gerektiğini söyledi. Konuşmasının sonunda CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalara sert tepki gösteren Akbulut, 31 Mart seçimlerinde sandıkta yenilenlerin şimdi yargıyı kullanarak muhalefeti engellemeye çalıştığını söyledi ve partilerinin halkın iradesini koruma ve demokrasi mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

BOZBEY’DEN YANGINLARA UYARI, BARIŞ ÇAĞRISI VE KÜLTÜR DAVETİ

Grup sözcülerinin ardından konuşan Başkan Mustafa Bozbey, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i rahmetle anarak, yaşam mücadelesi verdiği süreçte dua eden tüm yurttaşlara teşekkür ettiğini ifade etti.

Orman yangınlarına da değinen Bozbey, yapılan uyarılara rağmen dikkatsizlik nedeniyle evlerin zarar gördüğünü belirtti. İklim değişikliğine dikkat çekerek, ormanların tahrip edilmesiyle yaşanan çelişkiye vurgu yaptı.

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıları “katliam” olarak nitelendiren Bozbey, barış çağrısında bulundu. Masada çözüm imkânı varken sivillerin ölmesini kabul edemeyeceklerini belirten Bozbey, tüm dünyanın daha sağlıklı ve düzenli bir yapıya kavuşması temennisinde bulundu.

Ayrıca, 21 Haziran’da besteci Fazıl Say tarafından seslendirilecek olan “İznik Türküsü” prömiyerini hatırlatarak, meclis üyelerini İznik sahil meydanındaki etkinliğe davet etti.

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