Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde stratejik plan görüşmeleri sırasında işten çıkarmalar tartışma yarattı. Şahin Biba ile Yücel Akbulut arasında gerilim yaşandı. Akbulut, işten çıkarmaların siyasi gerekçelerle yapıldığını savundu.

Tartışmada söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, geçmiş dönemde yapılan işten çıkarmalara ilişkin eleştirilerde bulundu. Biba, “Belediyenin yarısını işten çıkarmışsınız. Sabah taze bir toplantıdan geldim. BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı burada. Çok taze bilgi söylüyorum. BESAŞ’ta 134 kişi işten çıkarılıyor. 27’si EYT’den. EYT’nin dışında çıkarılan işçiler tamamen sebepsiz çıkarılıyor. Yerine neredeyse Mudanya’nın komple teşkilatı, Yenişehir’in orada. Şu anda bizde AK Parti’den aktif siyasette olan bir tane çalışan bulamazsınız” dedi.