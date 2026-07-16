4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi kapsamında yapılacak ihalenin, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te İnegöl Belediye Başkanlığı Yeni Belediye Binası B Blok Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi. Teklifler yalnızca Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden alınacak.

İhale kapsamında İnegöl Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki semt sahaları, çocuk parkları, otopark alanları ve koruluklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Çalışmaların toplam 115 iş kalemini kapsadığı belirtildi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından yüklenici firmaya 5 gün içerisinde yer teslimi yapılacak ve çalışmalar başlayacak. İşin tamamlanma süresi ise yer tesliminden itibaren 120 takvim günü olarak belirlendi.

İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek. İsteklilerin tekliflerini EKAP üzerinden elektronik imza ile sunmaları gerekecek. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatın yanı sıra fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek.

İhale ilanı ve ayrıntılı şartnameye ilan.gov.tr ile EKAP üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ