Bursa Büyükşehir Belediyesi kırsal alanlarda meydana gelebilecek yangınlara kısa sürede müdahale edilmesi için 100 köye 100 adet yangın söndürme tankeri dağıttı. Bugün saat 15.30’da Küçükbalıklı İtfaiye istasyonunda yapılan törende dağıtımı yapılan 100 yangın söndürme tankerinden 17 tanesi İnegöl’e bağlı kırsal mahallelere verildi. İnegöl’den giden mahalle muhtarları yangın söndürme tankerlerini teslim aldı. İlk etapta İnegöl’e 17 adet dağıtımı yapılan yangın söndürme tankerlerinin ilerleyen günlerde diğer kırsal mahallelere de verileceği öğrenildi.

Yangın söndürme tankerini teslim almaya giden Tüfekçikonak Mahallesi Muhtarı Nedim Sevim yaptığı açıklamada, “Köyümüz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından itfaiye tankı kazandırılmıştır. Katkılarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanım Mustafa Bozbey’e ve İtfaiye Dairesi Başkanımıza köy halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.