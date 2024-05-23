Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarım Peyzaj A.Ş. ile günümüz teknolojilerini kullanarak sivrisinek, karasinek ve uçkunla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

‘Temiz hava, temiz su ve temiz toprak’ prensibi ile gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevreyi miras bırakmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı etkileyen unsurlarla mücadele çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmaları kapsamında biyosidal ilaçlama faaliyetleri 17 ilçede Tarım Peyzaj A.Ş. ile tek elden yürütülüyor. Mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürmek için teknolojinin tüm imkanlarını kullanan Büyükşehir Belediyesi, özellikle şikayetlerin yoğun olduğu yerleşim alanlarına yakın bölgelerde, drone ile havadan uygulama yapıyor. Arazi şartları ve ulaşılması zor olan dere yere yatakları ile sazlık alanlardaki sivrisinek üreme noktalarında etkin ilaçlama yapan Tarım Peyzaj A.Ş. ekipleri, teknolojiyi aktif kullanarak zamandan, iş gücünden ve kullanılan ilaçlardan tasarruf sağlıyor.