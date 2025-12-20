Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibeli damlamalı sulama borusu desteği için başvuruları almaya başladı.

Çiftçileri desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, iştiraki olan Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından hayata geçirilen Tarım Plast Fabrikası’nda üretilen damlamalı sulama borularını üreticilerle buluşturmaya devam ediyor.

Yüzde 100 geri dönüşüm ürünü olan ve çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmanın yanında tarımsal sulamada önemli su tasarrufuna da imkan sağlayan damlamalı sulama borularından yüzde 50 hibeli şekilde faydalanmak isteyen çiftçilerin başvuruları alınmaya başlandı.

Eskisini getirene ek indirim sağlanacak

Hurda damlamalı sulama borularını geri dönüşüm ve yeniden üretim süreçlerine kazandıran üreticilere, sunulan hibeye ek olarak, hak edişleri oranında indirim de sağlanacak. 19 Aralık’ta başlayan başvurular 23 Ocak’a kadar sürecek.

Başvuru şartları şöyle: Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2026 yılına ait çiftçiler başvuru yapabilecek. Aynı haneden sadece 1 (bir) yetiştirici yapabilecek. Her üretici bir ürün için başvuru yapabilecek. Üreticilere yüzde 50 hibe oranında destek verilecek. Sadece damlama sulama boru desteğinde kullanılmak üzere kişilerin sanal cüzdanlarına maksimum 5000 lira yüklenecek. Belediye tarafından başvurular değerlendirilerek başvuru sahiplerine bilgilendirme yapılacak. Başvuru Tarihi: 19 Aralık – 23 Ocak 2026 olup başvuru sahibine ait telefon numarası ile bir kez başvuru yapılacak.