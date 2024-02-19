Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Caz Konserleri, caz müziğine ilgi duyanlara 3 gün boyunca bir şölen yaşattı. Caz Konserleri’nin kapanışını, Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Kenan Doğulu yaptı. Kenan Doğulu konserde, hit parçalarını caz müziğiyle bambaşka boyutlara taşıdığı ‘İhtimaller’ albümünden parçaları seslendirdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki (AKKM) konseri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ve çok sayıda caz tutkunu izledi.



Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konsere, ‘Tutamıyorum Zamanı’ ile başlayan sevilen sanatçı, ‘Aşk Oyunu’ ile devam etti. Konsere katılanların birçok parçaya eşlik ettiği konserde Doğulu, performansı ile tam not aldı. Orkestra üyelerinin bireysel performanslar da sergilediği konser, yoğun alkış aldı. İlk albümünden bugüne kadar birçok şarkıyı söyleyen başarılı sanatçı, ‘Gelinim’, ‘Baş Harfi Ben’, ‘Ex Aşkım’, ‘Pamuk’, Aşkkolik’, ‘Sımsıkı’, ‘Tencere Kapak’, ‘Yaparım Bilirsin’ dahil birçok parçayı caz formatında seslendirdi.



Caz Konserleri’ne katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden sanatçı, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e böyle bir etkinliği düzenlediği için teşekkür etti. Yakında İhtimaller 2 albümünü yapacağının müjdesini de veren başarılı sanatçı, yeni albümden de bir parça seslendirdi.

Sahneye çıkarak Kenan Doğulu ve orkestrasını tebrik eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, unutulmaz bir konser izlediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Konserin tamamlanmasına rağmen sanatseverlerin yoğun isteği üzerine yeniden sahneye çıkan Kenan Doğulu, ‘Kandırdım’ ve ‘Çakkıdı’ isimli parçalarını seslendirdi. İzleyiciler gecenin finalinde, sanatçının hit parçalarıyla büyük coşku yaşarken, Kenan Doğulu’nun küçük bir hayranı ile dansı da ilgiyle izlendi.