Bursa Çimento Fabrikası, tesislerini modernize ederek daha fazla alternatif hammadde kullanımı, fosil yakıt yakma kaynaklı karbondioksit emisyonlarında yüzde 35 azalma, daha az elektrik, yakıt ve su tüketimi gibi önemli noktalarda Avrupa Standartlarının üzerine çıkıyor. Bursa Çimento Genel Müdürü Barbaros Onulay; Modernizasyon Yatırımı’nın Bursa Çimento’yu ileriye taşıyacağının altını çizerek, “Daha fazla alternatif hammadde daha fazla atık kullanımı ile fosil yakıt yakma kaynaklı karbondioksit emisyonlarımızda yüzde 35’e kadar azalma olacak. Tüm gaz ve toz emisyonlarında ciddi azalmalar gerçekleşecek. Böylece modernizasyon Yatırımı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hükümleri çerçevesinde ilk devreye alındığı günden itibaren azaltım taahhütleri ile Bursa Çimento’yu sektörün, önde gelen kuruluşlarından biri haline, kentimizi de çevre konusunda çağın ötesine taşıyacaktır" dedi.

Bursa Çimento’nun ‘Modernizasyon Yatırımı Projesi’ hakkında bilgiler paylaşan Bursa Çimento Genel Müdürü Barbaros Onulay, “Modernizasyon Yatırımı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hükümleri çerçevesinde Bursa Çimento’yu doğa ve çevre duyarlılığı başta olmak üzere sektörün öncü kuruluşlarından biri haline taşıyacak. NOx emisyonlarında yüzde 40’a kadar azalma olacak, bu oran AB’de uygulanan limit değerlerinin dahi altındadır. Bu yatırım, gelecekte mevzuatta yapılabilecek limit değişimlerine de şimdiden hazır olacak şekilde tasarlandı. Çevresel toz emisyonlarında ciddi bir azalma gerçekleşecek. ” ifadelerini kullandı.

İnsana ve çevreye saygılı anlayışıyla, sürdürülebilir bir geleceğe inanan Bursa Çimento çevreci ve sürdürülebilir konumunu güçlendirmek için, “Modernizasyon Yatırımı Projesini” 2024 yılı sonuna kadar hayata geçirmeyi planlıyor.

"Yüzde 80 ikincil yakıt kullanımı önemli parametre"

2011 yılında kurulan Alternatif Yakıt Hazırlama Tesisi ile 590 bin ton atığın alternatif yakıt olarak kullanılarak çevreye, ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Bursa Çimento Genel Müdürü Barbaros Onulay, “14 Temmuz 1966 yılından bu yana Bursa’da faaliyet gösteren Bursa Çimento, kurulduğu günden bu yana fosil yakıt kullanımı azaltmak adına önemli çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Çimento fabrikalarının en büyük maliyet kalemleri enerji ve ana yakıt olan kömürdür. Yeni yatırımımızla birlikte yüzde 80 ikincil yakıt kullanım hedefimiz sürdürülebilirlik ve çevre açısından en önemli parametrelerden biri olarak öne çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Çevre ve emisyonlar konusunun, yeni yatırımın öncelikli konusu olduğunu kaydeden Onulay, “TBMM’de kabul edilen ’’Paris Antlaşması’’ çerçevesinde ülke çapında gündemde olan potansiyel gelişmelerle tam uyumlu olan bu yatırım, ’’Avrupa Yeşil Mutabakatı’’ çerçevesinde yakın zamanda devreye alınması muhtemel yükümlülüklere de uyum sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Yatırım, "kullanılan en iyi teknoloji" uygulamalarından birisi olup, genel proses özelliklerinin yanında klor by-pass sistemi, özel atık yakma haznesi gibi ilave özelliklerle tasarlandı. Yatırım hem maliyetlere hem de çevre ve hava kalitesine pozitif anlamda katkılar sağlayacak.” dedi.

“Daha az su,elektrik ve yakıt tüketimi olacak”

Küresel anlamda yaşanan iklim krizleriyle birlikte, sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynaklarının doğru kullanımı ve çevre duyarlılığının herkesin en önemli gündem maddesi olması gerektiğini ifade eden Onulay, “Bu anlamda kapsamlı bir çalışmayla, çevre duyarlılığı konusunda öncü bir yatırımı hayata geçirmekten büyük onur duyuyoruz. Yeni yatırımımız ile bir taraftan daha az ekipman kullanımı, daha az elektrik ve yakıt tüketimi, daha az taze su tüketimi sağlanacak olup diğer taraftan da daha fazla alternatif hammadde ve daha fazla atık kullanımı gerçekleştirilecek. Ayrıca kapalı stok alanlarımızı 6 kat arttırma imkânımız olacak” dedi.

“Bursa’yı çevre konusunda çağın ötesine taşıyacak yatırım"

Modernizasyon Yatırımı’nın Bursa Çimento’yu ileriye taşıyacağının altını çizen Onulay, “Daha fazla alternatif hammadde daha fazla atık kullanımı ile fosil yakıt yakma kaynaklı karbondioksit emisyonlarımızda yüzde 35’e kadar azalma olacak. Tüm gaz ve toz emisyonlarında ciddi azalmalar gerçekleşecek. Böylece modernizasyon Yatırımı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hükümleri çerçevesinde ilk devreye alındığı günden itibaren azaltım taahhütleri ile Bursa Çimento’yu sektörün, önde gelen kuruluşlarından biri haline, kentimizi de çevre konusunda çağın ötesine taşıyacaktır. NOx emisyonlarında yüzde 40’a kadar azalma olacak, bu oran AB’de uygulanan limit değerlerinin dahi altındadır. Bu yatırım, gelecekte mevzuatta yapılabilecek limit değişimlerine de şimdiden hazır olacak şekilde tasarlandı. Çevresel toz emisyonlarında yüzde 25’e kadar azalma olacak. Cari açığa ve istihdama katkısı ile de Bursa Çimento’yu sektörün öncüsü yapacak.”şeklinde konuştu

“Önyargılar aşılmalı”

Türkiye’nin, Avrupa Birliği çevre uyum yasaları kapsamında 300’den fazla mevzuatı düzenleme ihtiyacıyla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Onulay, sözlerini şöyle tamamladı, “Mevcut atık yönetimi, düzenli depolama yerine mekanik/biyolojik ayrıştırma tesisleri kurularak geliştirilmelidir. Evsel atıklardan üretilen alternatif yakıtlar (ATY), çimento fabrikalarında enerji geri kazanımı için değerlendirilebilir, böylece metan gazı ve yer altı suyu kirliliği gibi çevresel riskler azaltılabilir. İlave yakma tesisi ihtiyacı olmadan mevcut fırınlarda bu atıklar kullanılabilir. Belediyelerin arıtma çamurlarını kurutmasıyla bu süreç daha da etkin hale dönüşebilir. Depolama en pahalı ve çevresel açıdan zararlı yöntem olduğundan, bu konuda önyargıların aşılması ve acil düzenlemeler yapılması gereklidir.”