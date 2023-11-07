Bursa'da geçen olayda, garson olarak çalıştığı restoranın sahibi olan Turan Döner'i kıskançlık nedeniyle öldüren Kazakistan vatandaşı Irına Franzen (30) hakkında, 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay, Yıldırım ilçesinde ağustos ayında meydana geldi.

Kazakistan'dan 2019 yılında Türkiye'ye gelen ve Bursa'da bir alkollü restoranda garson olarak işe başlayan Irına Franzen, işletme sahibi Turan Döner ile aşk yaşamaya başladı. Franzen, Döner'in kendisine kiraladığı evde birlikte yaşamaya başladı. Ancak 8 Ağustos'ta Kazakistan'daki ailesini ziyaret etmek için ülkesine giden Franzen, dönüşünde büyük bir şokla karşılaştı. Turan Döner'in cep telefonunu incelediğinde sevgilisinin en yakın arkadaşıyla ilişkisi olduğunu öğrendi.

Bu şok edici keşif, ikili arasında şiddetli bir tartışmaya yol açtı, ve iddiaya göre Turan Döner Franzen'i darp etmeye başladı. Franzen, kendisini korumak için mutfaktan aldığı bıçağı kullanarak sevgilisinin kalbine sapladı. Turan Döner kanlar içinde kalırken, Franzen olay yerinden çıplak ayakla çığlık atarak yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi, ancak Turan Döner hayatını kaybetti. Irına Franzen polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklandı.

Savcılık soruşturmasının ardından Irına Franzen hakkında 'kasten öldürmek' suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. İddianamede, Franzen'in ifadesine dayalı olarak cinayeti öldürülme korkusu nedeniyle işlediği vurgulandı. Irına Franzen, ifadesinde olay sonrasında polise teslim olduğunu ve kendisini korumak amacıyla böyle bir eylemde bulunduğunu savundu. Franzen, "Turan, cep telefonumu karıştırdığımı öğrenince çılgına döndü. O anda çok korktum. Kendimi savunmak için mutfaktan aldığım bıçağı salladım. Öldürme kastım yoktu" dedi.

Irına Franzen'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.