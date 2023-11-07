Olay, Kent Meydanı'nda meydana geldi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yolcu otobüsü seyir halindeydi. Genç Mert S., taksicilerle yaşadığı bir kavga sonucu sinirle hareket ederek otobüsün önüne ani bir şekilde atladı. Otobüs şoförü, hızlı bir tepki vererek aniden fren yaptı ve genç Mert S.'yi kesin bir felaketten kurtardı.

Çarpma sonucu Mert S. yola savrulurken, otobüs şoförü olayın şokunu üzerinden atarak hemen araçtan indi ve yaralı gence yardım etti. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı gence olay yerinde müdahalede bulunduktan sonra onu Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

Mert S.'nin, taksicilerle yaşadığı bir anlaşmazlık sonrası kaçmak amacıyla otobüsün önüne atladığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan genç Mert S.'nin durumu iyi olduğu öğrenilirken, otobüsün sakin bir hızla seyretmesi, büyük bir facianın önlenmesine yardımcı oldu.