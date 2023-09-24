Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ tarafından gerçekleştirilen önemli bir yatırım ile Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler Mahallesi'nde içme suyu sorununu sonlandırdı. Yılda 250 gün boyunca su taşıma tankerleriyle karşılanan içme suyu ihtiyacı artık kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde karşılanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları kapsamında Bursa'nın 17 ilçesini kapsayan stratejik planlarını hızla uyguluyor ve kent genelinde yaşam kalitesini artırıyor. Dağ ilçelerindeki altyapı sorunlarına da çözüm üreten Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler Mahallesi'nde, mevcut içme suyu hattına 5 kilometrelik ilave yaparak içme suyu sorununu tarihe karıştırdı. Ayrıca Büyükorhan ilçe merkezinde de yapılan yatırımlar sayesinde kayıp-kaçak oranı yüzde 18'e kadar indirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin tüm bölgelerine eşit hizmet sunma konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, içme suyu gibi hayati önem taşıyan hizmetlere öncelik verdiklerini belirtti. Başkan Aktaş, "Büyükorhan ilçesinde son 3 yıl içinde birçok mahallede tankerle su taşıma dönemine son verdik. Tüm ilçelerde altyapı çalışmalarımız artan bir hızla devam edecek" dedi.