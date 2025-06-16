Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen operasyonlar; Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlendi.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."