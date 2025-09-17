



Bursa'nın akıllı şehircilik yolculuğu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, teknolojinin günlük hayatta uygulanabilmesi amacıyla akıllı şehircilik projelerine büyük önem veriyor. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü’nün dünya genelindeki kentlerin akıllı şehircilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki performanslarını değerlendiren ICF’ye başvuru yapmasının ardından Bursa, ‘Smart21 Communities of 2025’ (2005’in en iyi 21 kenti) listesine dahil edilmişti.



İlk 7’ye girme başarısı

Bursa, daha sonra ICF tarafından Smart21 listesinde yer alan kentler arasında yapılan değerlendirme sonucunda ‘Top7 Intelligent Communities’ (En iyi 7 kent) listesine girmeyi başardı. Bursa, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sonucunda ‘ICF Top7’ listesine yükselen ve bu düzeyde ülkemizi temsil eden ilk şehir olma unvanını da kazandı. Aralık 2025’te Vietnam’da yapılacak toplantıda ise ‘Intelligent Community of the Year 2025’ (Yılın En Akıllı Şehri) ödülü verilecek.



ICF tarafından Bursa’ya verilen ‘Top7’ unvanı için hazırlanan sertifika takdim törenine Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi ev sahipliği yaptı. Programa, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra ICF Kurucu Ortağı John G. Jung, akademisyenler, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Programda, ‘Bursa’nın akıllı şehre dönüşümü’, ’Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’, ‘ULUTEK-Teknopark’, ‘Bursa Erdem Saker Botanik Parkı’nın akıllı dönüşümü’ ve ‘ICF’ tanıtım filmlerinin gösterimi yapıldı.





“Bu başarıyı elde eden ilk şehir olduk”

Törende ‘Bursa’nın akıllı şehir vizyonu’ başlıklı bir konuşma yapan MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın vizyon yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktasını hep birlikte kutlamanın onurunu yaşadıklarını söyledi. Bursa’nın Akıllı Topluluk Forumu tarafından dünyanın en akıllı 7 topluluğu arasında gösterildiğini hatırlatan Başkan Bozbey, “Bu başarı yalnızca Bursamızın değil, ülkemizin de gururudur. Bursamız, Akıllı Topluluklar Top 7 arasında yer alarak Türkiye’de bu başarıyı elde eden ilk şehir oldu. Bursa’daki diğer tüm kurumların da katkıları sayesinde Bursamızın, dünyanın en akıllı 7 topluluğu arasında yer alma yolculuğunu daha güçlü ve etkili şekilde gerçekleştirdik” diye konuştu.



Tarihi miras akıllı şehircilik vizyonuyla buluşuyor

Bursa’da zengin tarihi mirası geleceğin akıllı şehir vizyonuyla buluşturduklarını belirten Başkan Bozbey, kentin güçlü fiber altyapısı üzerine inşa ettikleri ücretsiz Bursa wi-fi hizmetinin 100’den fazla noktada milyonlarca bağlantıya erişim sağladığını ifade etti. Bursa Cepte ve Bursakart mobil uygulamalarının belediye hizmetlerini vatandaşın cebine taşıdığını dile getiren Başkan Bozbey, “Kadınlar Kulübü, Gençlik Kulübü ve Engelsiz Kulüp ile de sosyal kapsayıcılığı güçlendiriyoruz. Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi sayesinde çevresel sürdürülebilirliği sağlıyoruz. Mezarlık Bilgi Sistemi ile hassas hizmetlerde bile dijitalleşmeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. VisitBursa uygulamamız ise turizmde şehrimizin değerlerini daha erişilebilir kılıyor” dedi.



Stratejik yatırımlar hız kesmiyor

Geleceğe yönelik stratejik yatırımları sürdürdüklerini anlatan Başkan Bozbey, bunların arasında Bursa Veri Merkezinin ve Haberleşme Kulelerinin yer aldığını söyledi. Bursa açık veri platformu ile verileri kamuya açtıklarını anlatan Başkan Bozbey, “Lorawan altyapımız sayesinde afet erken uyarı ve çevresel izleme sistemlerini hayata geçiriyoruz. Ulaşımda ise yapay zekâ destekli adaptif kavşaklarla bekleme sürelerini yüzde 28 kısaltarak yakıt tasarrufu ve karbon emisyonu azaltımı sağlıyoruz. Akıllı bulvar projemiz sayesinde kentimizi geleceğin çözümlerini test eden bir ‘Yaşayan Laboratuvar’a dönüştürüyoruz. Tüm bunlara ek olarak Bursa Akıllı Şehir Akademisi ve B-Cube İnovasyon Merkezi ile nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor, girişimcilerimizi destekliyoruz. Haziran 2024’te başlatılan Gezici Başkanlık Ofisi ile başkanlık makamını sahaya taşıyarak 17 ilçede yaklaşık 5 bin vatandaş talebini yerinde aldık” diye konuştu.



“Bursa’nın dijital geleceğini birlikte inşa edeceğiz”

“Dünyanın en akıllı 7 topluluğu arasında yer almak bizim için büyük bir gurur olduğu kadar, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur” diyen Başkan Mustafa Bozbey, “Önümüzdeki süreçte hedefimiz, bu başarıyı daha da ileriye taşıyarak Bursamıza, ‘Yılın Akıllı Topluluğu’ unvanını kazandırmaktır. Bu yolculuğun gerçek sahibi Bursalılar ve projeye destek verenlerdir. Bu başarıda emeği geçen başta ICF delegasyonu olmak üzere akademisyenlerimize, iş dünyamızın temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bursamızın dijital geleceğini hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.



“İnsanlar sizi tanımak istiyor”

ICF Kurucu Ortağı John G. Jung, Akıllı Topluluk Forumu hakkında katılımcılara bilgi verdi. Dünya genelinde 200’den fazla kent arasında yapılan değerlendirme süreçlerini ve kriterlerini anlatan Jung, ilk aşamada en iyi 21 kentin, ardından en iyi 7 kentin belirlendiğini, daha sonra yılın en iyi akıllı şehrinin seçildiğini belirtti. Bu yıl ilk 7’ye Bursa’nın yanı sıra Brazilya’dan Assai, Kanada’dan Durham Region ve Kingston, Amerika’dan Fairfield/Jefferson County ve Hilliard, İspanya’dan Las Rozas De Madrid şehirlerinin girdiğini belirten Jung, “‘Yılın En Akıllı Şehri’ ödül töreni ise Vietnam’da yapılacak. Başkan Mustafa Bozbey’in ortaya koyduğu liderliği göz önünde bulundurduk. Liderlik önemli kriterlerimizden birisidir. Asıl önemli olan ilk 7’ye çıkmaktı. Bu zor kriterleri karşılayıp bunu başardınız. Bu takdire şayan bir olaydır. Bu yılın en önde gelen şehrini de saha değerlendirmelerimiz sonucunda seçeceğiz. Bursa birçok rekabetçi avantaja sahip. Bursa'nın ismini tüm dünyaya duyurması gerekiyor. İnsanlar sizi tanımak istiyor. Halkınıza birçok avantaj sunuyorsunuz. Gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine daha iyi fırsatlar sunmaya çalışıyorsunuz. Yaşamlarını iyileştiriyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum" dedi.



“Bursa’yı uluslararası alanda güçlendireceğine inanıyorum”

Ulutek-Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Bursa, ülkemizi bu düzeyde temsil eden ilk şehir olmuştur. 2005 yılında kurulan Ulutek-Teknopark bugün en çok patenti olan girişimcilere sahip teknokentler sıralamasında ilk 5’te yer almaktadır. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen çalışmanın, Bursa’yı uluslararası alanda güçlendireceğine, Bursa’nın ‘Yılın Akıllı Topluluğu’ unvanını da ülkemize kazandıracağına inanıyorum” dedi.



“Büyükşehir Belediyesi’ni kutluyorum”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem ve Otomasyon Konseyi Başkanı Osman Akın ise "Bu önemli başarıdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. BTSO olarak önümüzdeki süreçte bir yapay zeka merkezini hayata geçireceğiz. Ayrıca 100 milyon dolardan fazla bir yatırımla veri merkezi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Tekrar kentimiz ve ülkemizin geleceğinde çok önemli olan çalışmalara imza atan ve başarılarıyla onurlandıran Büyükşehir Belediyesi’ni kutluyorum” dedi.



Konuşmaların ardından ICF Kurucu Ortağı John G. Jung tarafından ‘TOP 7’ sertifikası Başkan Mustafa Bozbey’e takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.