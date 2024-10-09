BURSA’NIN RAKİBİ LİDER DURUMDA

3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında 3. Lig 2. Grup takımlarından Uşak A.Ş’nin konuğu olacak.

Ligde geride kalan son 5 hafta sonunda aldığı 13 puanla averajla liderlik koltuğunda oturan Yeşil Beyazlılar, kupada da gruplara kalmak için öncelikle Uşakspor A.Ş’yi geçmek zorunda.

Uşakspor A.Ş. - Bursaspor maçı 10 Ekim Çarşamba günü saat 15.00’de Uşak 1 Eylül Stadında oynanacak. Maç, Aspor’dan canlı yayınlanacak.

Bursa ekibi İnegöl Kafkasspor’un da yer aldığı 3. Lig 2. Grup takımlarından olan Uşakspor A.Ş, grubunda şu ana kadar oynanan 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

İNEGÖLSPOR, İSTANBUL DEPLASMANINDA

2. Lig temsilcimiz İnegölspor ise 3. Lig 1. Grup takımlarından İstanbul ekibi Kemerkent Bulvarspor’un konuğu olacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında rakibini yenerek 3. tura çıkmayı hedefleyen temsilimizin karşılaşması 10 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’de Mimar Kubilay Köse Stadında oynanacak.

Ev sahibi ekip, Bursaspor’unda yer aldığı 3. Lig 1. Grupta şu ana kadar oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak sadece 4 puan toplayabildi. Lige kötü bir başlangıç yapan ekibin, hafta sonunda oynanacak lig maçını düşünerek sahaya yedek kadroyla çıkması bekleniyor.