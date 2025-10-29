Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (BASKF) düzenlediği birlik ve beraberlik yemeğine katılan Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Sezer yaptığı selamlama konuşmasıyla geceye damga vurdu. Spor faaliyetlerini oldukça önemsediklerini ve sporun gençler için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Sezer, art niyetli bazı kişilerin ise bu aktiviteyi gölgelemesine kimsenin izin vermemesi gerektiğini söyledi.

MİSAFİR TAKIM BİZE EMANET GELİYOR

Spor müsabakalarında gelen misafir ekiplerinin Türk gelenek ve göreneklerine uygun şekilde misafir edilmesi gerektiğini ifade eden Sezer, "Ben bir kulüp başkanı olsam, sonuç ne olursa olsun rakip takım başkan ve futbolcularını tebrik ederim. Misafir takım bize emanet geliyor. Ben büyüdüğüm kültürde böyle gördüm. O bize namus geliyor. Biz o takımı döverek, söverek göndererek ne kazanabiliriz ki? Biz sporun birleştirici tarafında olmamız gerekiyor, bölücü tarafında değil" diye konuştu.



HABERİNİZ OLSUN DEMEDİ DEMEYİN!

Bursa'da sporda şiddeti ve küfrü sona erdirmek için taviz vermediklerini söyleyen Sezer, "Eğer futbolda şiddeti durdurmak istiyorsak, eğer gençlerimizi yetiştirmek istiyorsak bunları bilelim. Haberiniz olsun, demedi demeyin. Biliyorsunuz zaten ben yaparım. Kardeşim ben hep diyorum mahiyetime ver. İşini yapmıyorsan git limon sat. Ben sizin hizmetinizdeyim. Spor camiasının hizmetindeyim. Devlet bana görev vermiş, eğer bunu yapmıyorsam gidip limon satayım. İnsanlık bunu gerektirir, dolayısıyla taviz vermeyeceğiz. Bu noktada sizlerden de istirham ediyorum. Duyduğunuz, bildiğiniz varsa telefonumuz açık. Biz bunu el birliğiyle düzeltelim" dedi.



BURSA MAÇLARINDA BİR TANE OLAY OLMADI

Konuşmasında oldukça önemli bilgilerde veren Müdür Suat Sezer, "Spor çalıştayında bütün 81 il katıldı. 6 tane ilden sunum istendi, en başta Bursa. Elazığ, Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir. Bakın 6 ilden biri, niye bizden istediler? Süper lig takımlarının orada istatistikler yayınlandı. 38-39 bin Galatasaray, 36-37 bin civarı Fenerbahçe ve sırasıyla öbür takımlar düşüyor. 42 bin ortalamayla Bursaspor maç yapmış, bir tane olay yok. İstanbul da var belki 20-30 tane takım 850 tane işlem yapmışlar. Ama biz ne yapmışız Bursa’da 3 takım vardı o zaman, 254 kişiye işlem yapmışız. Bu da bir kararlılıktır, bu da bir karardır yani. Affetmeyeceksin kardeşim" dedi.



DERDİMİZ BİR AHMET, BİR MEHMET, BİR FADİME…

Konuşmasında iletişimin önemine değinen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Sezer, "Biz birlikte çalışmalıyız. Samimi olarak gelin konuşalım. Bu meseleyi kökünden halledelim. Yoksa yarın adam suya atlar, benim anam babama küfür eder. Et bakalım, el mi yaman bey mi yaman? Bunu affedersek hakeme küfür ediyor. Hakem benim kardeşim, senin amcan. Bunları affetmeyeceğiz. Bunları rapor edeceğiz, cezasını vereceğiz. Bu cezayı da çalıştırırsak, ceza demeyelim de daha doğrusu kanunlar kapsamında genelge yaparsak, biz bu işi el birliğiyle çözeceğimizin kanaatindeyim. Allah’ın izniyle bu noktada sizin yaptığınız işe saygı duyuyorum, altını tekrar çiziyorum; Bizim kaybedecek bir Ahmet’imiz, Mehmet’imiz, Fadime’miz, Emine’miz yoktur. Tersten düşünelim; kazanacak bir Ahmet, bir Mehmet, bir Fadime vatan kurtarmaktır" diye konuştu.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Sezer konuşmasının sonunda büyük alkış aldı.