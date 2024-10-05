Bursa Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadim Şehrimiz Bursa'yı dünyanın en güvenli şehri yapma yolunda attığımız adımları daha güçlü ve etkin bir şekilde sürdürmemize olanak sağlayacak 235 yeni aracın, bugün itibarıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün hizmetine gururla sunulduğunu" duyurdu. Bu araçların, Bursa'nın huzur ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak adına atılan kararlı adımların bir göstergesi olduğu vurgulandı. Emniyet yetkilileri, bu yeni yatırımlarla birlikte güvenlik hizmetlerinin daha da etkin hale geleceğini belirtti.

Kaynak: Murat Avcı