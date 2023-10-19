Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasının merkezi olarak kabul edilen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni yeniden canlandırmak için 14 yıl boyunca yoğun çalışmalar yürüterek bölgeyi cazibe merkezi haline getirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın tarihi kimliğini canlandırmak amacıyla yaptıkları katkının büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, gelecekte de benzer çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Başkan Dündar, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin Bursa'daki ticaretin merkezi olduğunu ve bu bölgenin 7 asırdır tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti. Osmangazi Belediyesi olarak, bu bölgenin korunması ve geleceğe taşınması için ellerinden gelen desteği sağladıklarını ifade etti. Dündar, bölgedeki hanlar, çarşılar ve bedestenlerin önemini vurgulayarak, bu alanların tarihi ve kültürel mirasın canlı bir parçası olduğunu dile getirdi.

Tarihi Çarşı esnafının Başkan Dündar'a teşekkür ettiği bir kahvaltı programında, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, Osmangazi Belediyesi'nin bölgedeki yatırımlarından dolayı minnettarlıklarını dile getirdi. Altıkardeş, Başkan Dündar'ın verdiği sözleri fazlasıyla yerine getirdiğini ve çarşının eski ihtişamına geri dönmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Başkan Dündar, tarihi şehir Bursa'nın merkezinin Osmangazi olduğunu vurgulayarak, bu kadim şehre hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu ifade etti. Osmangazi Belediyesi olarak tarihi çarşıları koruma ve canlandırma konusunda büyük bir çaba harcadıklarını belirtti. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde hayata geçirdikleri 567 projenin, bölgenin tarihini ve turizmini canlandırdığını ve bu çalışmaların 11 ödül kazandığını belirtti. Dündar, bu hizmetlerin yüzde 80'inin Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Başkan Dündar ayrıca, tarihi dokuyu korurken modern şehri inşa ettiklerini ve Bursa'nın tarihini canlandırmak için önemli adımlar attıklarını söyledi. Ayrıca, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nden başlayarak Tarihi İpek Yolu üzerinden Hisar ve Üftade Türbesi'ne kadar uzanan bir aks oluşturarak tarihi bölgeleri birbirine bağladıklarını ve bu sayede bölgedeki ticaretin ve sosyal hayatın canlandığını ifade etti.

Son 14 yılda gerçekleştirdikleri projelerle Bursa'nın tarihini ve turizmini canlandırdıklarını belirten Başkan Dündar, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmeye hak kazandığını hatırlattı.

Ayrıca, Osmangazi Belediyesi ile kardeş belediye olan Tacikistan'ın Dangara Belediyesi'nden gelen heyetin Fidan Han'daki kahvaltı programına katıldığı ve Başkan Dündar ile birlikte tarihi çarşıyı gezdikleri bilgisi de paylaşıldı.