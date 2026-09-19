Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 102087 sicil numarasında kayıtlı Asaysan Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Ahmet Yılmaz’ın konkordato talebi, Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Mahkeme, yapılan şekli incelemenin ardından konkordato talebini yerinde bularak 11 Eylül 2026 saat 12.40’tan itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi.

Karar kapsamında, geçici mühlet süresi boyunca borçlular aleyhine, 6183 sayılı Kanun kapsamında yapılan takipler de dahil olmak üzere yeni takip başlatılamayacağı, daha önce başlatılmış takiplerin ise durdurulacağı bildirildi.

Mahkeme ayrıca ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmamasına karar verirken, rehinle temin edilmiş alacaklar bakımından bazı takip işlemlerinin sürdürülebileceğini, ancak rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi

Konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi ve şirket faaliyetlerine nezaret edilmesi amacıyla Efsal Uzun, Ebru Tepeuğur ve Hakan Yıldız geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Mahkeme kararına göre, davacıların tüm eylem ve işlemleri geçici konkordato komiserler kurulunun onayından sonra geçerlilik kazanacak.

Öte yandan şirket tarafından keşide edilen çeklerden, geçici mühlet kararının ilanından sonra bankaya ibraz edilen ve karşılığı bulunmayan çeklere “karşılıksızdır” şerhi yerine “konkordato tedbiri” şeklinde şerh düşülmesine karar verildi.

Duruşma 9 Aralık’ta

Mahkeme, konkordato talebinin değerlendirilmesi ve kesin mühlet konusunda karar verilmesi için duruşmayı 9 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 14.00’e bıraktı.

Alacaklıların ise ilanın yayımlanmasından itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkemeye dilekçe sunarak, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebileceği ve konkordato talebinin reddini isteyebileceği bildirildi.

Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2026/666 Esas sayılı dosyası kapsamında verilen kararın, Asaysan Metal’in konkordato sürecindeki ilk aşamayı oluşturduğu belirtildi.