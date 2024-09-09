Nilüfer FK, geçtiğimiz sezon altyapı koordinatörü olarak kulübe önemli katkılarda bulunan Osman Çokkır'ın vefatını derin bir üzüntüyle duyurdu. Kulüp sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "Kendisinin kulübümüze ve genç sporcularımıza olan katkıları her zaman hatırlanacak. Hem sporcu yetiştirme konusundaki titizliği hem de karakteriyle bizler için unutulmaz bir insandı" ifadelerine yer verildi.

Nilüfer FK, Osman Çokkır’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diledi. Mekânının cennet olması temennisinde bulunarak, "Osman Hoca" ifadesiyle anıldı.