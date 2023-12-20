Bursa’nın her karış toprağını anlatmakla bitiremeyiz. Fakat listeyi mutlaka gezmeniz gereken yerleri koymaktan çekinmedik. Bursa şehrimize gezi için ziyarete geldiyseniz kaçırmayın dediğimiz turistik mekanları sayfaların numarasına basarak gidebilirsiniz. İstanbul’dan araba ile 3.30 saat uzaklıkta ve yaklaşık 140 km. mesafesinde olan Bursa, bir çok ilden kolayca ulaşımı mevcut bir ildir.Turizm şehirleri arasına çok önceden katıldığı için etrafında bir çok otel mevcuttur.Konaklama sıkıntısını en az çekeceğiniz Bursa ilinde gezerken hiç rahatsızlık duymayacak, zorluk çekmeyeceksiniz.

Bursa Gezilecek Yerler

Emin Bilge 2 Nisan 2019 Okuma süresi: 6dk, 20sn 1789

Türkiye'de yerli turistlerimizin en çok ziyaret ettikleri şehirlerden birisi olan Bursa'nın gezilecek yerlerini galerili bir şekilde anlatıyoruz.Sizler için oluşturduğumuz bu liste'de tarihi yapıtlar, mimari açıdan dünyaca ünlü sayılan eserler ve Bursa'nın en çok gidilen anlamlı, ilginç yerlerini anlatacağız.Gezerken Osmanlı, Bizans ve Roma tarihini buram buram hissedeceğiniz Bursa'nın vazgeçilmez ve değişmez yerleri hakkında detaylı bilgiler alacaksınız.3 Milyon kişiye yakın nüfusu ve ülkemizin en yaşanabilir şehri seçilmiştir.Bursa sakinlerinin bu yüzden diğer şehirlerimize, hatta Dünyadaki ilk 30 şehirden sonrasına nazaran daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz.İşte Bursa'nın mutlaka gezilip görülmesi gereken yerleri.

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