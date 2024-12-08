Türkiye’ye rol model olan Bursa Gürsu Belediyesi, İstihdam Buluşmalarının 100'üncüsünü ‘Kadın Girişimciliği ve İstihdamı’ teması ile Bursa’nın en kurumsal firmalarını Gürsu Belediyesi’nde ağırlamaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde yerel belediye çatısı altında faaliyet gösteren Kollektif Kariyer Merkezi, Bursa’nın da İŞKUR’a bağlı ilk özel istihdam bürosu.

Bu zamana kadar beş yıllık faaliyet süresinde dört bine yakın vatandaşın iş bulmasına aracılık eden merkez, beş bin gence de direk olarak etki etti. Gençlere dönük iş arama fırsatları, network seçenekleri sundu.

Önce Bursa’ya ardından da Türkiye’ye rol model olan İstihdam Buluşmaları’nda 550 vatandaşın firmalarla yüz yüze görüşmesine de yine Gürsu Belediyesi aracılık etti. Belediye binası içinde düzenlenen buluşmalarda başvuru yapan her dört kişiden biri iş sahibi oldu. Kollektif Kariyer Merkezi ofisinde 7 bin vatandaşın da iş arama sırasında kullandıkları özgeçmişleri veri tabanına kayıt edilmiş oldu. Bu sayede iş arama döngüsü de süregelerek devam ediyor.

100. kez düzenlenecek olan İstihdam Buluşması’nın ana teması ise ‘Kadın İstihdamı ve Girişimciliği’ olarak belirlendi.

11 Aralık Çarşamba günü tüm gün sürecek olan buluşmada, ilçeye servisi olan kurumsal firmalar stant açacak.