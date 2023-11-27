Bursa Hayvanat Bahçesi, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olarak öne çıkıyor. 206 bin 600 metrekarelik geniş alanıyla dikkat çeken bu bahçe, son eklemelerle birlikte tür çeşitliliğini artırarak 137 farklı türü misafir ediyor.

Son katılımlar arasında, Güney Amerika'ya özgü ve nesli tehlikede olan 3 çinçilya yavrusu ile 2 kırmızı kuyruklu boa yılanı bulunuyor. Bu yeni sakinler, özel olarak tasarlanmış Güney Amerika Barınağı'nda ağırlanıyor ve özel bakım ve beslenme programlarıyla kendilerine özenle yaklaşılıyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi bakıcısı Ergün Kuva, çinçilyaların Güney Amerika kökenli kemirgenlerden olduğunu ve mavi boz postları nedeniyle avlanmaları sonucu nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguluyor. Kuva, çinçilyaların günümüzde hala kürk endüstrisinde kullanıldığına dikkat çekerek, bu hayvanların hayvanat bahçesinde üretilip koruma altında tutulacağını belirtiyor. "Güney Amerika barınağında 9 tür var. Türlerimiz arasında maymunumuz da var, karınca yiyenimiz de var. Burada bulunan türlerimize ek olarak 2 tür daha geldi. Kırmızı kuyruklu boa yılanı ile çinçilyamız geldi. Çinçilya özel ve nesli tükenmekte olan bir hayvan. Buradaki ortamlarını hazırladık, çoğaltmayı hedefliyoruz" diyor. Bursa Hayvanat Bahçesi, sadece eğitici ve eğlendirici bir mekan olmanın ötesinde, nesli tehlike altındaki türleri koruma misyonuna da önem veriyor.