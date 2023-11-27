Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre bir kadın, erkek arkadaşını Barbaros Mahallesi'nde bulunan evlerinin ikinci katının penceresinden iterek attı. Şahsın düşüşü sonucunda yere hareketsiz bir şekilde düşen erkek, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, saldırgan kadın bıçakla başında bekleyerek çevresindeki komşuları tehdit etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, mağdur erkeği hastaneye kaldırırken, şüpheli kadın ise polis tarafından gözaltına alındı. Y.U. adlı erkek, verdiği ilk ifadesinde, G.K'nin kendisini ikinci kattan atarak saldırdığını öne sürdü. Yapılan sağlık kontrolünde, Y.U'nun vücudunda çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildi.