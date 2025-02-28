Bu ilan, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün ekonomik ömrünü doldurmuş 235 adet HEK taşıtı, 18 yeni araç ve 3720 top A4 fotokopi kağıdı karşılığında mübadele (trampa) yöntemiyle değiştirme ihalesine ilişkin detayları içeriyor.

İlanın ana noktaları şunlar:

-Mevcut araçlar: Farklı marka ve modellerde 235 adet HEK taşıt (binek, kamyonet, motosiklet vb.)

-Yeni alınacak araçlar: 18 adet 2024/2025 model araç (İsuzu otobüs, Ford Trucks kamyon, Ford Transit minibüs ve kamyonet, TOGG T10X elektrikli araçlar, Toyota Corolla, Renault Kangoo vb.)

- Mübadele tarihi ve yeri: 20 Mart 2025, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Toplantı Salonu

- Tahmini bedel: Toplam 46.695.000 TL

- Başvuru süreci: İhaleye katılmak için geçici teminat, teklif mektubu, şirket belgeleri gibi evrakların ibraz edilmesi gerekiyor.