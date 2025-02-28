2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek olan ihale, 11 Mart 2025 Salı günü saat 11.00’de İnegöl Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Belediyenin mücavir alan sınırları içerisinde, ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği ve İnegöl idaresi ambalaj atıkları yönetim planı çerçevesinde yürütülecek olan ihale, üretim atıkları hariç her türlü ambalaj ve ambalaj malzemesini kapsıyor. Cam, kağıt-karton, metal, plastik ve ahşap gibi geri dönüşüm sürecine uygun ambalaj atıklarının 12 ay boyunca satışı gerçekleştirilecek.

İhale Detayları:

- Tahmini Aylık Hizmet Bedeli: 666.666,67 TL + KDV

- Geçici Teminat Bedeli: 240.000 TL

- Evrak Teslim Tarihi: 11 Mart 2025 saat 10.00’a kadar

- İhale Dokümanı Ücreti: 1.000 TL

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, gerekli belgeleri hazırlayarak İnegöl Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi’ne elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim edebilecek. Postada yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacak.

İhale dokümanları, belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak incelenebilir. Katılımcıların ihaleye girebilmesi için şartnameyi satın almaları zorunlu tutuluyor.

İhaleye teklif veren firmalar, çevre lisansı veya Toplama Ayırma Tesisi Tip 2 Geçici Faaliyet belgesi ile çevre mühendisi diploma fotokopisini sunmak zorunda olacak. En yüksek aylık satış bedelini teklif eden firma, ihaleyi kazanacak.

İnegöl Belediyesi, ihaleyi gerçekleştirme veya iptal etme hakkına sahip olduğunu belirtti.