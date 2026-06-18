Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda seyir halinde olan Ceyhun B. (24) yönetimindeki 16 BIH 821 plakalı motosiklet, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Devrilen motosikletten düşen genç sürücü yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından oğlunun yanından ayrılmayan anne, ambulansa kadar elini bırakmayarak yürekleri burkan görüntüler oluşturdu.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.