İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, işlemlerin ve kayıtların tek elden bitirilmesi noktasında çiftçileri sevindirecek yeni bir döneme girileceğini müjdeli.

Başkan Çelik, yaptığı yazılı açıklamasında, “ÇKS kayıt döneminde çiftçilerimizin Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğü arasında dolaşmasını bitirmek işlemlerini kolaylaştırmak ve kayıtların tek bir elden bitmesi noktasında Bursa ili olarak öteden beri bir talebimiz bulunmaktaydı. Bu talebimiz olumlu karşılandı. Tarım Bakanlığı’nın oluruyla bundan ÇKS kayıtları Ziraat Odaları tarafından yapılacak” diye konuştu.

İnegöl İlçe Tarım Müdürü Sayın Kamil Oruç ile protokol imzalayan başkan Sezai Çelik, 7 Eylül Pazartesi gününden itibaren tüm çiftçileri İnegöl Ziraat Odası’na davet etti.

Kaynak: Haber Merkezi