Olay Sinanbey Mahallesi Kamer sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Apartmanın 3. katında ikamet eden E.K. (31), kapıyı kapatıp markete gitti. Market dönüşünde anahtarlarını evde unuttuğunu fark eden genç, apartmanın havalandırma boşluğundan 3. kata tırmanmaya başladı. 3 kata kadar tırmanan genç, bir anda dengesini kaybederek boşluğa düştü. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralı Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ÖZNUR DEDE