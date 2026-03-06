Ziyaret kapsamında okul pansiyonunda kalan öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, iftar öncesinde gerçekleştirilen söyleşi programında öğrencilerle samimi bir sohbet ortamında buluştu.

Programın konukları arasında yer alan İnegöl Kaymakamı Sayın Eren Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ve Dr. Ömer Faruk Atan, öğrencilerle tecrübe ve birikimlerini paylaşarak eğitim, hedef belirleme, değerler ve Ramazan ayının manevi atmosferi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda gençlerin soruları da cevaplandırılırken, Ramazan ayının birlik, paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yapıldı. Söyleşi programının ardından protokol üyeleri öğrencilerle birlikte iftar programına katılarak aynı sofrayı paylaştı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, öğrenciler için unutulmaz bir buluşma oldu.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen bu tür programların devam edeceğini bildirdi.