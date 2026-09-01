

Yangın, saat 00.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi.



Fabrikanın çatısından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikada ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.