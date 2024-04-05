Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, mart ayı boyunca toplamda bin 165 yangın ve acil duruma müdahale ettiğini duyurdu. Şehrin 30 farklı noktasında görev yapan 655 personel ve 135 araçla hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, mart ayı içerisinde 585 yangın, 563 arama-kurtarma ve önleyici tedbir faaliyetleri ile 17 farklı itfaiye hizmeti olmak üzere toplam bin 165 olaya anında müdahale etti.

Yetkililerden yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin aynı zamanda gerçekleştirdiği tatbikatlarla 10 bin 385 kişiye acil durum ve yangınla mücadele konusunda eğitim verildiği belirtildi. Ayrıca, yaşanan olaylarla ilgili olarak 186 itfaiye raporu hazırlandığı ve şehir genelinde 21 farklı noktada yangın önlem denetimi gerçekleştirildiği kaydedildi.