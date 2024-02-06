Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ocak ayında bin 249 yangın ve olaya müdahale etti.

Bursa’da 28 istasyonda 652 personel, 135 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ocak ayında 595 yangın, 625 arama kurtarma ve önleyici tedbir, 29 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere bin 249 olaya müdahale etti.

Yapılan açıklamada ayrıca eğitim ve tatbikatlara bin 779 kişinin katıldığı, olaylarla alakalı 210 itfaiye raporunun hazırlandığı ve 28 denetim gerçekleştirildiği bildirildi.