Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, bir basın toplantısı sırasında Filistin'de yaşanan İsrail zulmünü sert bir dille kınadı.

İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı ve savaş suçu olarak değerlendirilebilecek bir dizi eylemin her geçen gün küresel tepki çektiğine dikkat çeken Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, dünya geneline güçlü bir mesaj göndererek, "mazlum Filistin halkı yalnız değildir" dedi. Orhan, iyi insanların sesinin sıklıkla bastırıldığı, kötü niyetli kişilerin ise insanlara zalimlik yaptığı bir dönemin yaşandığını ifade ederek, "İyi insanlara sesleniyorum; hepimiz anneleriz, babalarız, eşlerimiz, kızlarımız, oğullarımız, torunlarımız var. Bugün İsrail'in Filistin'deki bu acımasız tutumu, insanlığa yakışmıyor. Açlık, susuzluk, elektrik kesintileri, ilaç eksikliği ve zulüm ile çevrili bir hapishane gibi. İnsanlar öldürülüyor, çocukların kolları bacakları parçalanıyor, kadınlar perişan durumda. Ne yazık ki bunları destekleyenler de bulunuyor. Bu bir savaş değil, bu bir soykırım!" diye konuştu.

Orhan, Filistin'de vicdanları yaralayan bir soykırımın yaşandığını vurgulayarak, "Bu tür bir trajedi, dünyada belki de ilk kez yaşanıyor. İnsanların neden sessiz kaldığını anlamıyorum, bu konuda çığlık atıyorum. İyi insanlar sessiz kalmamalı. Sesimizi duyurmalıyız. Biz zalimler gibi davranmamalıyız, ancak bu insanlara karşı insanlık dışı uygulamaları durdurmak için elimizden geleni yapmalıyız. Artık yeter! Ama herkes katkı sağlamalı. Dünyadaki iyi insanlar, insanlıksever kişiler bir araya gelmeli. Bugün onlara yapılanlar, yarın bize de yapılabileceğini unutmamalıyız. Bu nedenle vicdanımızın sesini dinlemeli ve bu zalimliğe son verilmelidir. Bir hastaneye bomba atılabilir mi? Hastalara bomba atılabilir mi? Çocuklara bomba atılabilir mi? Kauçuk mermi kullanmak suçtur, atılabilir mi? Ama atıldı. Elbette ki bu eylemlerin sonuçları bir gün ortaya çıkacaktır. Kesinlikle karşılığını bulacaklardır. Bursa sakinleri olarak, vicdanlarının sesine kulak veren gönüllüler olarak 'Yeter!' diyoruz." şeklinde konuştu.