Olay, saat 19.30 sularında Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Zeytinlik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, getirdiği geri dönüştürülebilir malzemeleri DOA iade cihazına bırakmak üzere markete giren Mehmet Keleş, makinenin kullanımı konusunda içeride bulunan bir vatandaştan yardım talep etti.

Kendisine destek olunduğu esnada bir anda fenalaşan yaşlı adam, dengesini kaybedip yere düşerek başından darbe aldı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Görevlilerin yaptığı kontrollerde Keleş’in kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Keleş’in aniden fenalaşarak yere yığılma anı marketin güvenlik kameraları tarafından da anbean kaydedildi. Görüntülerde, talihsiz adamın cihaz önünde işlem yaparken birdenbire bilincini kaybedip zemine düştüğü görüldü. O esnada kendisine destek veren vatandaş ise yaşanan can pazarının ardından büyük bir şok yaşadı.

Olay mahalline gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin tamamlanmasıyla birlikte Mehmet Keleş’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na nakledildi. Polis ekipleri olayla ilgili adli tahkikat başlattı.